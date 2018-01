Terviseamet palub lastevanematel olla tähelepanelikud oma teismeliste suhtes ja selgitada neile õigel ajal, et nad ei läheks kaasa kahtlaste trendidega. Üheks selliseks on viimasel ajal YouTube's ja sotsiaalmedias levima hakanud „Tide pod challenge“ ehk siis videod, kus teismelised filmivad ennast pesugeelikapsleid suhu panemas ja kapsli sisu seejärel välja oksendamas või sülitamas.

Terviseameti mürgistusteabekeskusele teadaolevalt see trend veel Eestis ei levi, mis tähendab, et just praegu on õige aeg rääkida lastega selliste tegudega kaasneda võivatest ohtudest.

Mürgistusteabekeskuse info kohaselt sisaldab pesugeelikapsel kontsentreeritud pesuainet, mis on inimorganismile mürgine. Allaneelatuna põhjustab see tugevat oksendamist, söögitoru ja mao limaskesta kahjustusi ning kõripealise põletuse.