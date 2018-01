Raviarsti ja terapeudi soovitusel vajab Aspergeri sündroomi ja ekspressiivse kõne häirega laps hobuteraapiat, mille järjepidev võimaldamine on perele aga üle jõu käiv. Seega aitab poisi teraapia eest tasuda annetajate toel TÜ kliinikumi lastefond.

Rusten on 10-aastane raske puudega poiss, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom ja ekspressiivne kõnehäire. Sellest tulenevalt on lapsel suured probleemid sotsiaalsetes olukordades toimetulekuga. Tema igapäevategemisi takistavad sundtegevused, mis võtavad järjest enam aega ning segavad aina rohkem igapäevaseid tavategevusi nagu kodust väljaminek, koolitundides toimetulek ja õhtul magamaminek.

Poisil esineb raskusi toimetulekuga uutes olukordades ja rohkete stiimulitega keskkonnas, kus tekivad väsimus ja pingeolukorrad ning eelnevast tulenevalt raskused emotsioonide valitsemisega. Aspergeri sündroomist tingituna on ta enesekeskne ega oska leida kompromisse konfliktiolukordades ning arvestada kaaslaste vajadustega. Puudujäägid on teiste inimeste motiivide, reageeringute, seisukohtade ja emotsioonide tajumises. Rusten ei suuda ennast piisavalt väljendada, et selgeks teha oma mõtteid ja soove. Ta on tundlik erinevale keskkonnamürale ja kui olukord on tema jaoks ebaselge, siis võib ta käituda agressiivselt. Ta vajab kohanemiseks palju individuaalset tähelepanu, lihtsaid ja arusaadavaid reegleid, kindlat rutiini ja struktuuri igapäevastes tegevustes.