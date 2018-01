Kui tekib tunne, nagu nahk oleks mitu numbrit väiksemaks jäänud, on see ilmne märk naha kuivusest. Et talvisel ajal ei suuda nahk ka öise puhkuse ajal taastuda, on just siis eriti oluline naha tõhus hooldus.

Kuiv nahk on levinud seisund, mis on tingitud vedelikupuudusest naha kõige pindmises kihis. Kuiva naha kõige levinumateks sümptomiteks on ebamugavust põhjustav pingul või sügelev, aga ka punaselaiguline ja lõhenenud nahk.

Selle esinemistõenäosust ei saa kuidagi siduda inimese sooga, küll aga on vanemad inimesed on sellest rohkem mõjutatud. Seda põhjusel, et vanemaealiste nahas leidub vähem naturaalset niiskust.