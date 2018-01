Üldises plaanis võiks üldse vältida töödeldud lihatooteid – need sisaldavad ebatervislikus koguses rasva ning võivad sisaldada kuni 400% rohkem soola ning 50% rohkem säilitusaineid kui töötlemata liha. Ja nagu sellest veel vähe, lisatakse kõige eelneva varjamiseks lihatoodetele veel ka dekstroosi, vahendab Healthy Food Team. Selliste toitude toiteväärtus on sageli madal ning liigkõrge soola, suhkru ning kunstlike värvainete sisalduse tõttu peavad maks ja neerud töötama topeltkoormusel, need kipuvad ka soodustama arterite ummistumist, suurendades nii südameinfarkti ja insuldi riski.

• Pasteet. Pasteedi valmistamisel kiputakse lihatööstustes kasutama kõige odavamat liha ning kõike, mis muust üle jääb ehk nahka, luid, kapju, kõhresid. Rohkem kui poole pasteedi sisaldusest võtavad enda alla vesi, rasv, nahad, rupskid, tärklis, sool, maitseained, emulgaatorid ja muud kemikaalid, liha sisaldus kipub jääba 30% kanti. Lisaks on pasteedis ebamõistlikult suur kogus soola. Eriti tuleks vältida kõikvõimalikke pasteedi- ja maksavorste, sest need kipuvad olema madalama kvaliteediga.

• Margariin on valmistatud taimeõlidest, mille tootmise ajal kõrgel temperatuuril hävinevad õlidest kõik vitamiinid ja antioksüdandid. See viib olukorrani, et margariin on täis rakke kahjustavaid ja vähiriske suurendavaid vabu radikaale. Töötlemise tõttu tekib margariini ka ohtralt tervisele kahjulikke transrasvhappeid.

Viis igapäevast toitu, mille söömine tapab sind aegamisi (PantherMedia/Scanpix)

• Sulatatud juustuviilud on küll valmistatud puhtast juustust, kuid sellisest, mis on juustutööstuses üle jäänud. Sulajuustuviilud sisaldavad tegelikult juustu vaid poole ulatuses, ülejäänud juustuviilude koostisest võtavad enda alla vadakuvalgud, vesi, rasv, emulgaatorid ja kunstlikud värvained. Ka kipuvad sulatatud juustu viilud olema kaks korda rohkem soolased kui tavaline juust. Sulatamisprotsessis tapetakse ka kõik juustus elavad probiootikumid ning bakterid, millel on meie kehale positiivne mõju.

• Popkorn, eriti mikrolaineahjus valmistatav popkorn sisaldab kemikaale, mis teadlaste uuringute kohaselt võivad suurendada vähiriski, mõjutada viljakust ja häirida neerude tööd. Paljud mikrolaineahjus valmistatavad popkornid sisaldavad ka kunstlikke maitseaineid, transrasvhappeid ja muid kemikaale, mis võivad põhjustada peavalu ja iiveldust.