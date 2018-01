Hinnanguliselt 60 miljonil inimesel maailmas ja 3 miljonil inimesel USA-s ( ca 10 000 inimesel Eestis) on glaukoom, ent ainult pooled neist teavad sellest. Glaukoomi tekkepõhjus on teadmata ning hoiatavaid märke ega sümptomeid pole. Suuremasse riskirühma kuuluvad inimesed, kellel on kõrgenenud silmasiserõhk, kellel on glaukoomi peres varem esinenud, diabeetikud ja väga lühinägelikud inimesed.

Glaukoom ehk rohekae on katarakti ehk hallkae järel teine suurim pimeduse põhjustaja maailmas. See on neuroloogiline häire, mille tõttu kahjustub nägemisnärv ning tekib nägemisvälja kahjustus. Lõpuks tekib selle tagajärjel pöördumatu pimedus, kirjutab KSA silmakeskus .

Uusimad uuringud näitavad, et glaukoomi võivad aidata ravida mitmesugused looduslikud ained. Uuringud keskenduvad looduslikele viisidele kõrge silmarõhu leevendamiseks, silmade vereringe parandamiseks ja oksüdatiivse stressi vähendamiseks. Nende uuringute tulemused näitavad, et ka toitumise muutmine võib glaukoomi tekkeriski alandada. On tõestatud, et haigestumist aitab ära hoida värskete A- ja C-vitamiinirikaste puu- ja juurviljade ning karotenoide sisaldavate toitude söömine.

Ajakirjas American Journal of Ophthalmology avaldatud National Institute of Medicine'i uuring leidis, et naised, kes sõid kolm või enam portsjonit puuvilju päevas, vähendasid glaukoomi tekkeriski 79 % (võrreldes nendega, kes tarbisid vähem kui ühe portsjoni päevas).

Kõige rohkem C-vitamiini tarbinud inimeste haigestumisrisk alanes 70.%. A-vitamiini rohke tarbimine vähendas riski 63.% ja alfakaroteeni tarbimine 54.

KSA silmakeskus toob oma blogis välja toidud, millel on teadusuuringutega tõestatud glaukoomi tekkeriski vähendav mõju.

Kale ehk lehtkapsas ja kapsasrohi NIH uuring leidis, et kolme ja enama portsjoni köögiviljade söömine päevas ei mõjutanud glaukoomi haigestumise riski. Ent teatud köögiviljad rääkisid täiesti erinevat juttu.

Ühe portsjoni lehtkapsa või kapsasrohu söömine nädalas alandas glaukoomi tekkeriski 57%.

Toidud, mis aitavad ennetada glaukoomi tekkimist. (PantherMedia/Scanpix)

Harvardi avaliku tervise kooli uuring näitab, et roheliste lehtköögiviljade glaukoomi pärssiva mõju põhjus on nende suur nitraadisisaldus. Rohelistes köögiviljades sisalduv nitraat on lämmastikoksiidi eelkäija, mis parandab tervislikku vereringet.

Harvardi uurijad jälgisid Meditsiiniõdede Terviseuuringus ( Nurses Heath Study )(63 893 naist, 1984–2012) ja Tervishoiutöötajate järeluuringus (41 094 meest; 1986–2012) osalejaid. Nad leidsid, et nitraadi- ja roheliste köögiviljade rikas toit oli seotud 20–30. % madalama galukoomiriskiga. Link oli tugevam kehva vereringega seotud glaukoomitüübi puhul. Nendel juhtudel alandasid nitraadid riski 40–50. %.

Apelsinid ja virsikud. Glaukoomi haigestumise risk alanes neil NIH uuringus osalenud naistel, kes tarbisid enam kui kaks portsjonit värskeid apelsine või virsikuid nädalas. Apelsine söönud naised alandasid oma haigestumise tõenäosust 82 %, samas kui virsikute söömine alandas riski 70 %.

Toidud, mis aitavad ennetada glaukoomi tekkimist. (PantherMedia/Scanpix)

Leiti, et tulemust andis just värske puuvilja tarbimine. Apelsinimahl ei taganud sama häid tulemusi isegi mitte siis, kui inimene jõi seda iga päev. Sama lugu oli virsikutega – kaitse andsid just värsked, mitte konserveeritud virsikud.

Looduslik lõhe. Glaukoomipatsientide ja nende tervete õdede-vendade uuringus leidsid Briti teadlased, et glaukoomipatsientidel oli madalam eikosapentaeenhappe (EPA) ja dokosaheksaeenhappe (DHA) rasvhapete ning oomega-3 polüküllastumata rasvhapete tase. Uurijad arvasid, et EPA ja DHA võivad moduleerida kahjustatud süsteemset mikrovereringet ja okulaarset vereringet ning optilist neuropaatiat, mida seostatakse glaukoomiga.

Toidud, mis aitavad ennetada glaukoomi tekkimist. (PantherMedia/Scanpix)





Lisaks looduslikule lõhele on teised head EPA ja DHA allikad rasvased külmaveekalad nagu sardiinid, makrell, heeringas ja tuunikala. Peate olema teadlik, et kalatooted on tihti saastunud PCB ja elavhõbeda ühenditega, ja alternatiivseks EPA, DHA ja Omega 3 allikaks on ka jahvatatud linaseemned, mida soovitame süüa 1 teelusikatäis päevas, lisades neid muule tervislikule toidule.

Roheline tee, kakao ja punane vein. Uus metaanalüüs näitas, et flavonoididel on glaukoomi- ja kõrge silmarõhuga patsientide nägemise parandamisel paljutõotav roll. Leiti, et nad mõjutavad nägemisvälja kaotuse progresseerumise aeglustamist ja parandamist.

Toidud, mis aitavad ennetada glaukoomi tekkimist. (PantherMedia/Scanpix)

Flavonoidid on taimedes leiduvad polüfenooli koostisosad. Kõige levinumad flavonoidirikkad toidud on roheline tee, punane vein ja kakao. On leitud, et neil on neurokaitsvad ja antioksüdantilised omadused, mis on glaukoomipatsientidele kasulikud. Samas teavitame teid, et alkohol on Maailma Tervishoiu Oranisatsiooni poolt klassifitseeritud kui kantserogeenne aine.

Mustsõstrad. Juhuvalikul põhinev, platseeboga kontrollitud ja kahekordselt maskeeritud 24 kuud kestnud katse näitas, et mustsõstra antotsüaniinid aeglustasid nägemisvälja kahjustumist. Uurijad usuvad, et mustsõstrad aitavad normaliseerida silmas vereringet.

Toidud, mis aitavad ennetada glaukoomi tekkimist. (PantherMedia/Scanpix)

Goji-marjad. Kõrge silma siserõhk toob kaasa nägemise kaotuse, lõhkudes võrkkestas retinaalseid ganglionaarseid rakke (RGC). Hiljutine loomkatse leidis, et ravimtaim Lycium barbarum L. (tuntud ka kui goji-taim) peatas glaukoomiga kaasnevat RGC-de kaotust ja võrkkesta neurodegeneratsiooni. Need kasulikud omadused ei sõltunud silma siserõhust.[vii] Teisisõnu, goji soodustas RGC ellujäämist vaatamata suurenenud silma siserõhule. Loomad, kellele söödeti goji-ekstrakti, pääsesid peaaegu täielikult rõhutõusust tingitud RGC-de kaotusest.