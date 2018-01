Populaarse pere- ja elustiiliblogi Meie Käopesa eestvedaja Mirjam Hunt kutsub Facebooki grupis Kogumispäevik inimesi jaanuaris toidule senisest vähem kulutama ja esitas oma 5-liikmelisele perele väljakutse tulla toime 50-euroga nädalas. Milline näeb välja pere nädalamenüü?

Kogumispäeviku grupis jagatakse väga lihtsaid nõuandeid, kuidas oma eelarvet planeerida ja toidule kuluvaid summasid märkimisväärselt vähendada. Eesmärk on teha seda nii, et toidulaud oleks endiselt mitmekesine ja täisväärtuslik.

“Majandan küll enam-vähem mulle harjumuspärasel viisil, kuid “kitsikus” on mulle veelkord kinnitanud tõekspidamisi, millesse usun, aidanud kujundada uusi kasulikke harjumusi edaspidiseks ja lisaks ka (etteruttavalt öeldes) tõestanud, et 50 euro eest nädalas toituda tõepoolest on võimalik,” avaldas Mirjam Hunt, kes tõestab oma nädalamenüüga, et ka selle eelarve piires on võimalik väga mitmekesiselt toituda.