Kui tunned, et vajad kehva meeleolu peletamiseks peotäit maiustusi, võid kahtlustada, et oled sattunud suhkrusõltuvuse küüsi. Lisaks on veel mõned märgid, mis sellele viitavad.

* Sa oled kogu aeg väsinud. Kui tarbid palju suhkruid ja süsivesikuid, napib su menüüs teisi tarbilikke toitaineid, mis aitavad energiatasemel stabiilsena püsida, kirjutab The List. Liigselt suhkrut süües tekivad kiired energiapuhangud, mis kaovad sama kiirelt, kui need tulid.

* Sul ei saa magusast küll. Kui tunned, et võiksidki ainult magusat süüa, on see ilmne märk, et oled suhkrust sõltuvuses.