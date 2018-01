Miks hakkavad silmadest külmaga õue astudes ootamatult pisarad jooksma?

See ei ole kuidagi seotud emotsioonidega, see on silmade normaalne bioloogiline reaktsioon külmale ja kuivale õhule, kirjutab portaal Greatist.

Nimelt selleks, et normaalselt näha, peavad silmad olema niisutatud. Külma, kuuma ja tuule käes on see aga normaalsel teel raskendatud ning silmist hakkavad voolama pisarad, mis on keha kaitse silmade kuivusest tekkiva ebamugavustunde ees.