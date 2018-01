Kui plaanid tulevikus veel lapsi saada ja oled mures oma sperma kvaliteedi pärast, on see artikkel just sulle - vaid üks lihtne tegevus aitab sperma kvaliteeti parandada!

Selle lihtsa asja avastasid Marylandi ja Stanfordi ülikooli teadlased, kes uurisid 500 meest 12 kuu jooksul ning võrdlesid liibuvate bokserite kandmise mõju nende sperma kvaliteedile, kirjutab Telegraph.

Ilmnes, et päevasel ajal boksereid kandnud meestel, kes need öösel jalast võtsid, esines sperma DNA-kahjustusi 25 protsendi võtta vähem.

Teadlaste hinnangul ongi asjalood nii, et lapsi planeerivad mehed peaksid hoolega oma alukaid valima - liig ümber oleva aluspesu kandmine kahjustab sperma kvaliteeti ning see omakorda mõjutab viljakust.

Kuid - alasti magamisele võiksid mõelda ka juba lasteõnne nautivad mehed - ilma aluspesuta magamine vähendab ka seenhaiguste võimalust ja hoiab kehatemperatuuri meessuguhormooni testosterooni tootmise tarvis paraja.