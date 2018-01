Naistearst Kai Haldre rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis "Vikerhommik", et naistele sünnitamise eest raha maksmine on lihtsustatud lähenemine ega lahenda iibeprobleeme.

"Naised ei ole sünnitusmasinad. Naised on ka inimesed. Neil on ka omal elu. Kogu ühiskond peab olem lapsesõbralikum, et rohkem lapsi sünniks," rääkis Haldre ning täpsustas, et näiteks ämmaemandate palgad on Eestis väga väikesed. Nii väikesed, et selle eest ei jaksa lasteaiatasugi korralikult ära maksta. Seega lähevad ämmaemandad sageli teise riiki tööle ning ka lapsed jäävad saamata või sünnivad nad võõras riigis.

Iibeteema tõusis päevakorda sel nädalal, kui Margus Punab kirjutas Postimehes arvamusartikli, milles soovitas bioloogiliselt võimekamatele naistele hakata maksma alates kolmandast lapsest keskmist palka. Haldre märgib aga, et laste saamine ei ole seotud vaid naiste ning kulutõhususega.

Laste saamisel märgivad arsti sõnul tähtsat rolli ka mehed. "Kui ma alustasin oma tööd 1989. aastal, siis julgemad mehed olid vaid sünnitusmaja akna taga ja keegi ei julgenud tulla viljatuse teemaga arsti juurde. Või kui naine käis raseduse ajal arsti juures, siis mehed kaasa ei tulnud. Ma ei ütle, et iga mees peaks sünnituse juures olema, aga et mees on lapse sünniprotsessi kaasatud, see kindlasti aitab palju kaasa," rõhutas Haldre meeste kohaloleku olulisust.

"Sest see, milliste emotsioonide ja omavahelises suhte faasis sünnivad lapsed, see jääb alateadvusesse alatiseks. Ja see tugevdab perekondi, kui mehed on kaasatud laste saamise protsessi."