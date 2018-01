Millal on õige aeg tegeleda veenilaienditega?

"Olen praegu veenilaiendite hooaja keskel ning on näha, et minu teadlikud patsiendid võtavad kevadeks ja suveks valmistumist väga tõsiselt," kirjutab Ida-Tallinna keskhaigla veresoonte kirurg Veronika Palmiste suhtlusportaalis Facebook.

"Suurem enamus veenilaienditest on kosmeetiline probleem ning meie kliimas on kõige parem nende korrigeerimisega tegeleda just sügis-talvisel perioodil - et oleks aega paraneda ning tulemust oodata," kinnitab ta.

Palmiste sõnul on iga kosmeetilise operatsiooni järgselt loomulik paranemisperiood, mis veenilaiendite korrigeerimise järgselt võib olla mitmeid kuid, ükskõik millist kirurgilist meetodit kasutada. Skleroteraapia puhul ei ole paranemine nii pikk, kuid ka veenilaiendite kadumine protseduuri järgselt võtab mitmeid kuid aega.

"Õnneks on veenilaiendite haigus selline, mida saab kergelt varjata, kui ei ole soovi korrigeerida ning ei peaks inimese elu juhtima. Ainult õigesti planeeritud tegevus õigel ajal võimaldab loodetud tulemuse," julgustab ta enne lõpliku otsuse tegemist võimalikult palju uurima, mida annaks enda veenilaienditega ette võtta.