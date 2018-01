Õnnetused tabavad eri vanuses inimesi ikka ootamatult ja pealtnäha ohututes situatsioonides nii harrastusspordiga tegeledes kui ka kooliterritooriumil. Olenevalt tõsidusest võivad need aga mõjuda pere majanduslikule olukorrale laastavalt.

„Täiskasvanutega juhtuvad õnnetused kõige enam just erinevate spordialadega tegeledes ning kurjajuureks on ka libedad tänavad, seda just vanemate inimeste puhul. Suuremad lapsed seevastu vigastavad end kõige rohkem koolis. Väikesed lapsed aga pigem mänguväljakutel ja traumad kipuvad olema tõsisemad, nagu kodarluu tüüpilise koha murd või õlavarreluu murd. Ette tuleb ka kukkumisi kodus, mille tulemuseks on põrutused ja haavad nii peas kui kehal,“ tutvustas Seesami kahjukäsitleja Kirsti Risthein enimlevinud õnnetusjuhtumeid.

Kindlustaja sõnul ei näe ükski inimene harjumuspärastes situatsioonides suurt ohtu, kuid õnnetuse korral võib näiteks lapse käeluumurd tähendada lapsevanemale pikemaajalist töölt eemal olekut. Kui aga perekonnal peaksid lasuma ka laenukohustused ja siis põhilise sissetuleku tooja ajutiselt või alaliselt töölt eemale peaks jääma, võib säästude puudumisel pere majanduslik olukord järsult halveneda.