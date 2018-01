Külmetusviiruste korral tuleb need vaid üle elada sümptomeid leevendades. Lisaks juba teadaolevate rahvameditsiiniliste lähenemiste juures võib tõve leevendamisel abi saada ka kuumast viskist.

Nimelt kirjutab Huffington Post, et külmetusviiruste vastu saab kuuma viskiga, millesse on lisatud mett, sidrunimahla ja kuuma vett. Kuum viski avab nohuse nina ja ravib kurku täpselt samuti nagu näiteks kuum kanasupp.

Kes on seda meetodit katsetanud, kinnitavad, et viskist on enim abi nohu korral.

"Alkohol laiendab veresooni, see omakorda muudab efektiivsemaks limaskestade töö, mis suudavad pärast kuuma viski joomist liigse eritise ja viirusega paremini toime tulla," selgitab seda USA Vanderbildti ülikooli meditsiinikooli arst William Schaffner. Tema soovitusel peaks külmetust ravides piirduma ühe klaasi kuuma viskiga, liigsel tarvitamisel selle mõju kaob.