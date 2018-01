Miks nina külma ilmaga tilkuma kipub?

Otolarüngoloog Erich P. Voict NYU Langone meditsiinikeskusest räägib Business Insiderile antud intervjuus, et nina kaudu hingab inimene päevas mitmeid liitreid õhku. Üks puha, kas õhk on külm või kuum, ninas soojeneb või jahtub see inimese kehaga samale temperatuurile. Samuti reguleerib nina kehasse jõudva õhu niiskustaseme ning toimib filtrina ehk hoiab ära mikroosakeste sattumise nina kaudu kehasse.

Kõike seda suudab nina tänu veresoontele, milles voolav veri suudab kiiresti nii temperatuurile, õhuniiskusele kui muule reageerida. Ja see on samas ka nina tilkumise põhjus - külma ilmaga tilgub nina seepärast, et nina soojendab ja niisutab kärmelt sissehingatavat külma õhku.