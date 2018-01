On tavaline, et inimene kaitseb oma nahka päikesekreemiga soojal maal rannal lesides või ka mäepäikese käes suusarõõme nautides. Kuid tegelikult peaks seda tegema juba lennukis, sest ka lennukis võib saada päikesepõletuse.

Suurbritannia dermatoloogide ühingu arst dr Sweta Rai räägib ajalehes The Sun, et pilootidel on suurem oht haigestuda nahavähki ja saada nahale päikesekahjustusi, sest nad istuvad tunde eredas valguses. "Aknad, mille taga nad istuvad, on tohutud. Seetõttu kannavad nad ka päikesekaitset. Kuid reisijad peaksid tegelikult sama tegema," märgib Rai.

Arsti sõnul on lennukiaknad küll väikesed, kuid inimene on kümne kilomeetri kõrgusel osoonikihile oluliselt lähemal ning seetõttu tulekski lendama minnes päikesekreemi kasutada.