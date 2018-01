Kümne enam kasutatava toimeainega retseptiravimi pakendi infolehed on nüüdsest kättesaadavad ka inglise ja vene keeles. Sarnaselt kõigi Eestis müüdavate käsimüügiravimite infolehtede tõlgetele on ka need nüüd kättesaadavad ravimiregistrist.

„Pakendi infoleht sisaldab patsiendi jaoks olulist informatsiooni – mis ravim see on ja milleks seda kasutatakse, mida on vaja teada enne ravimi kasutamist, kuidas ravimit kasutada, millised on võimalikud kõrvaltoimed, kuidas ravimit säilitada,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Varasemalt oleme ära tõlkinud kõigi Eestis turustatavate käsimüügiravimite infolehed. Tänasest on kättesaadavad ka 10 enamkasutatava toimeainega retseptiravimite infolehtede tõlked.“

Pakendi infolehtede tõlkimise eesmärk on soodustada ravimite õigesti kasutamist. Tõlge võimaldab keerulisest meditsiinilisest tekstist aru saada ja ravimeid ohutult tarvitada ka nendel Eesti inimestel, kes eesti keelt piisavalt hästi ei oska.