See ei kõla kuigi erutavalt, kuid su nabapiirkond võib haiseda. Miks?

Bakterid, mis toituvad higist, surnud naharakkudest või mustusest, armastavad niisket keskkonda nahavoltide vahel ning naba on selleks ideaalne paik, kirjutab The Sun. Kokkuvõtteks võib nende koosmõjul tekkida ebameeldiv infektsioon, mis paneb nabapiirkonna punetama ja sügelema, samuti võib see minna paiste või hakata lihtsalt haisema. Kui see on juhtunud, on hädavajalik oma muret kurta perearstile, kes teeb kindlaks seeninfektsiooni olemasolu ja soovitab sobivat ravi.

Enim on eelkirjeldatust ohustatud ülekaalulised, sest neil on naba raskem puhastada.

Ja kõik see ei või juhtuda ainult nabapiirkonnas, vaid kõikvõimalikes paikades kehal, kus on ka voldikesi.

Et ebameeldivat lõhna ja infektsioone ära hoida, on oluline ka naba korralikult puhtaks pesta ning hiljem korralikult kuivatada. Vältida võiks liig kitsaste riiete kandmist, naha pidev hõõrdumine suurendab riski haigestuda seennakkustesse.