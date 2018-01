Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas 7 Kohvipoisiga toimiva koostöö üle suurt rõõmu. “7 Kohvipoisi toetus on meile väga oluliseks abiks ning oleme tänulikud, et saame abivajajate raviarvete eest tasumisel arvestada ja planeerida iga kuu püsiva annetussummaga,” nentis Saar. Ta lisas, et eriti suur abi on annetusest just ravitoitu vajavate laste toetamisel, millele kulub iga kuu üle 4500 euro.

7 Kohvipoissi OÜ juhatuse liige Vallo Tonsiver nentis, et igaüks, kes Tartu ülikooli kliinikumi automaatidest midagi ostab, annetab igalt ostult ka abivajavatele lastele 10 senti. “Inimestele tundub minevat korda võimalus oma ostuga ka väike heategu teha,” rääkis Tonsiver. Ta lisas, et 7 Kohvipoisil on väga hea meel, et saavad omalt poolt taolise koostöö kaudu panustada laste aitamisse. “Samuti on meil väga hea meel sellise koostööpartneri üle nagu lastefond, kes niivõrd pühendunult on tõeliselt oluliste probleemide lahendamise ja abivajajate aitamise eest väljas,” tõi Tonsiver väja.