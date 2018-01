Kui kuulute nende hulka, kes elu enam ilma nõudepesumasinata ette ei kujuta, siis kontrollige üle, mis sorti nõudepesumasina tablette te olete endale viimati soetanud. Kui need juhtuvad olema Minel tabletid, siis pöörake tähelepanu tootekoodile. Kui see on 4306188064220, siis lugege edasi, sest võib olla on ka teie koju jõudnud ülemäärase fosforisisaldusega tabletid, mis tuleks keskkonnaohu tõttu müügikohale tagastada.

Terviseamet järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult Minel nõudepesumasina tabletid, mis osutusid keskkonnale ohtlikuks toote lubatust suurema fosfori sisalduse tõttu.

Saksamaal toodetud tablettide fosfori kogusisaldus oli 1,7 grammi standarddoosi kohta, kuid kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites ei tohi fosfori kogusisaldus olla rohkem kui 0,3 grammi standarddoosi kohta. Standarddoos on grammides või milliliitrites või tablettide arvus tavalise pesutsükli kohta tavalise määrdumusega nõude puhul 12 nõudekomplekti mahutava täiesti täis nõudepesumasina jaoks.

Toode on keskkonnale ohtlik, kuna ülemäärase koguse fosfori vette sattumisel, põhjustab fosfor vetikate kasvu muu veekeskkonna arvelt (eutrofeerumist).

Terviseamet palub inimestel, kes on ostnud MINEL nõudepesumasina tablette (40 x à 20g EAN 4306188064220, partii nr 355216/L12, valmistatud Saksamaal), neid mitte kasutada. Teavet toote tagasiostu kohta leiad siit.