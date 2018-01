Hea on see, et rutiine saame ise muuta. Tuleb vaid teadvustada, mida sa valesti teed, soovitab Men´s Health. Allolevatest tegevustest võiksid igatahes loobuda.

3. Sa käid öösel kuuma dušši all. Kuum dušš lõõgastab lihaseid, pühib stressi ja toob parema une? Vale puha – soe dušš viib une hoopis ära, sest sooja vee alt tulles peab organism hakkama end hoopis jahutama, et viia keha uinumiseks sobivasse temperatuuri. Nii jääb sul vähem aega enda välja puhkamiseks.

4. Sa teed trenni õhtuti. Hommikul on väga raske end unisena trennirajale sundida, kuid ka hommikusest jalutuskäigust piisab, et aju toodaks endorfiine, et organismi jõuaks vajalikul määral hapnikku ja toitaineid. See kõik on väga vajalik, et tunda end kogu ülejäänud päeva energilisemana.

5. Sa veedad liiga palju aega toas. Kunstlik valgus vähendab organismis melatoniini taset, see aga võtab sult võimaluse õigel ajal uinuda ja välja puhata. Päike on see, mis varustab sind kõige vajalikuga, muuhulgas ka D-vitamiiniga. D-vitamiini puudus, muide, on kõige sagedamini kroonilise väsimuse sündroomi põhjustajaks.