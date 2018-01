Kui kurk valutab, et taha mõeldagi toidu allaneelamisele. Et keha vajab energiat, tasub siiski enda turgutamiseks leida selliseid sööke ja jooke, mis aitavad valu leevendada ja ka paranemise protsessi kiirendad.a

* Smuutid ja jogurt on oma konsistentsilt sellised, et need ei ärrita kuidagi kurku. Kui neid süüa külmana, rahustavad need ka kurku ning samas annavad kehale vajalikke toitaineid.

* Pehmeks keedetud köögiviljad sisaldavad hulga tarvilikke toitaineid ja ei koorma kurku.

* Munapuder. Muna annab jõudu ning munapuder ei ole ka valusa kurguga ebamugav süüa.

* Mesi on väga efektiivne viirushaigustega võitleja ja aitab ka haavu parandada.

* Granaatõunamahl vähendab erinevate uuringute andmeil põletikke ja aitab ka viirushaiguseid tõrjuda.

* Kanasupp on söök, mis on teadlaste hinnangul põletikuvastase toimega ning seetõttu parim kõigi ülemiste hingamisteede haiguste puhul.

* Kurkum on maitseaine, mis on antiseptiliste ja põletikuvastaste omadustega, seda soovitakse tarvitada ka immuunsüsteemi tugevdajana.

* Ingver aitab tänu põletikuvastasele toimele vähendada turset ja kurguvalu.