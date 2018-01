Talv tekitab masendust. Ah, et kuidas? No mõelge ise - õues on külm ja pidevalt pime, kõikvõimalikud viirused möllavad ja lisaks tõuseb ka kaal. Miks küll? Men´s Health pani kirja viis põhjust, miks talvel vöökoht paisub. Kui seda silmas pead, püsid ka paremini vormis. * Sa istud enamasti toas. Kui õues läheb ilm külmemaks, kipub suur osa inimesi toas istuma. No kes see ikka tahab pärast töölt koju jõudmist pimedale ja külmale tänavale minna! Ja isegi kui sa trennis käid, liigud sa õues sel ajal vähem ning nii põleb ka kaloreid diivanil raamatut lugedes või telekat vaadates vähem. Lisaks, nagu eelnevast veel vähe oleks, sööd sa selle kõige kõrvale tõenäoliselt ka rämpstoitu. Teadlased on nimelt leidnud, et inimesed, kes vaatasid üle 120 minuti päevas telekat, sõid suurema tõenäosusega rasvarohkeid toite ning vähem puu- ja köögivilju.

* Sa ei suuda pühadetoitudest loobuda. Talvel on mitmeid pühasid, kus põhirõhk on söömisel. See aga tähendab, et ka vaid üks õhtusöök võib sind vormi hoidmise kursilt kõrvale kallutada. Kaalu hoidmisele mõeldes on see aga puhas kuritegu.

* Sa sööd kiirtoidu ja poolfabrikaate. Kiirustades on kiirtoit ja poolfabrikaadid mõnikord endal hinge sees hoidmiseks ainuvõimalik valik. Nendega on aga see lugu, nagu väidavad teadlased, et rohke soolasisalduse tõttu vähendavad need õnnehormoonide teket ja annavad ohtralt kaloreid. * Sul on meel pidevalt morn. Pimedama ajaga kaasneb hooajaline meeleolulangus, mida tuntakse ka talvemasendusena. Alanenud meeleoluga inimesed püüavad aga oma tuju magusa toidu ning alkoholiga tõsta ning see paneb põntsu su seedimisele ja maksale.