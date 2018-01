Et kurguvaluga on söömine nagunii raskendatud, tuleb tervenemise nimel siiski süüa ja energiat koguda. On olemas aga terve rida toite, mis kurguvalu kordades hullemaks muudavad.

Portaal Medical News Today soovitab kurguvaluga mitte süüa:

* Kõvasid toite. Näiteks küpsised, röstsai ja toored köögiviljad on kõvade servadega, ärritavad allaneelamisel kurku ja muudavad toitumisprotsessi veel ebameeldivamaks.