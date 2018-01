Kõlab šokeerivalt, kuid tervislike eluviiside poole püüeldes ei piisa tubaka tarvitamise vähendamisest - ka ühe sigareti suitsetamine päevas kahjustab su tervist olulisel määral.

Ajakirjas BMJ avaldatud uuringu tulemused näitavad, et meestel, kes suitsetavad päevas ühe sigareti, on suureneb risk haigestuda südametõbedesse 46% ja insulti 41%. Meestel, kes suitsetavad paki päevas, on see risk 32% ja naistel 34%.

Ajaleht The Sun vahendatud uuringus tehti järeldused 141 varasema uuringu põhjal.

Uuringute juht professor Allan Hackshaw nentis, et ka paari sigareti suitsetamine on oluline riskitegur südame-isheemiatõppe ning insulti haigestumisel. "See võib ilmselt paljusid üllatada," märkis ta ja soovitas tervislike eluviiside poole püüeldes suitsetamisest täielikult loobuda.

Kui ise seda ei suuda, leiab apteekidest tarvilikke abivahendeid ning nõu saab küsida ka tubakast loobumise nõustamiskabinettidest.