Tervislik toitumine ja vormis püsimine on lihtsam, kui sul on oma kindel kallim.

Mõtle nüüd hoolega: kui su kallis kaasa tassib koju kilo su lemmikjäätist ja kutsub sind sellega maiustama – kas sa loobud? Või kui ta kutsub sind jalutama teie lemmikradadele – kas sa keeldud?

Kui vastad neile väidetele eitavalt, on päevselge, et kallimal on su tervisele mõju. Ka väljaandes JAMA Internal Medicine ilmunud uuringus leiti, et kui üks abielupaarist lõpetas suitsetamise, vähendamaks oma riski haigestuda südamehaigustesse, mõjus see positiivselt ka tema partnerile.