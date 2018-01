Uurijad juhivad tähelepanu sellele, et madala ferritiinitaseme teadaolev sümptom võib olla krooniline peavalu, mis on seotud aneemia, hüpokseemia ja hüperkapniaga ning võimalik, et ka ajuveresoonte vasodilatatsiooniga, mis käib migreenidega tüüpiliselt kaasas.



Niisuguseid patsiente, kellel madal ferritiinitase on kindlaks tehtud, ravitakse harilikult suukaudse rauaraviga, mis võib migreenide esinemise täielikult likvideerida.