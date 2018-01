* Su magamisasend pole kehasõbralik. Ebaloomulik kehaasend võib kaas tuua kaela- õlavöötme piirkonnas ning see omakorda võib põhjustada peavalu. Alusta sobiva padja leidmisest ja püüa ka öösel oma kehaasendit jälgida.

* Sind kimbutavad meeleoluhäired. Ärevus ja depressioon on sageli põhjuseks, miks inimese keha on pinges. samuti võivad need häired kaasa tuua unehäired. Õpi lõõgastuma!