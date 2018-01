Värske uuring väidab, et just sinu nina on märgiks sellest, kui tõsiselt oled sa keskendumist nõudvate tegevuste juures ning kas oled üle töötanud.

Ajakirjas Human Factors kirjeldatakse uuringut, milles vaadeldi 14 vabatahtlikku ajal, kui nad lahendasid keskendumist ning mõtlemist nõudvaid ülesandeid. Teadlased leidsid, et mida rohkem on inimesed vaimselt koormatud, seda külmem on nende nina, kirjutab Independent.

Selleni jõuti, kui uuringus osalejaid jälgiti termokaameratega. Ilmnes, et nina temperatuur ja aju koormus on omavahel tugevalt seotud - kui aju oli töös, pidi see veel tõhusamalt töötama, et näos vajalik verevool tagada. Teadlased olid ise ka üllatunud, et inimese nina läheb pinge all külmemaks.

Uurimisrühma juhi dr Alastair Campbell Ritchie sõnul võiksid termokaamerad olla töökohtadel kasulikud, siis saab paremini aru, kui inimene on tööga liiale läinud ning ta ei tule enam uute tööülesannetega hästi toime.