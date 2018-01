Grippi nakatumiseks piisab ka haigega samas ruumis rahulikult sisse ja välja hingamisest, väidab paari nädala eest ilmunud teadusartikkel. Qvalitase arstikeskuse peaarsti Toomas Põllu sõnul pole selles väites midagi uut, kuid järjest tuure koguv gripipuhang annab põhjuse meelde tuletada, kuidas end selle raske haiguse eest kaitsta.

Toomas Põld selgitab, et gripp on õhk-piisknakkus ja sestap see õhu kaudu levibki. Marylandi ülikooli keskkonnatervise professor Donaldi Milton märgib väljaandele NBC News antud intervjuus, et eriti nakkav on gripp haiguse esimesel paaril päeval ning seepärast tuleks kolleegide huvides haigena kohe koju jääda või töölt lahkuda.

Põld tuletab meelde, et kuna grippi põhjustavad viirused on võimelised teatud aja ka väljaspool organismi elama, levivad need peale õhu ka esemete kaudu, mida haige on puudutanud. „Inimene köhib, käsi suu ees, siis puudutab selle käega ukselinki või kraani ning pisikud jõuavad teiste inimeste kätele,“ kirjeldab ta.

Kas sama juhtub ka külmetushaigustega? „Külmetushaigusi ei ole olemas, kõik hingamisteede haigused on kas viirused või bakteriaalsed tõved,“ märgib Põld. Paljusid haigusi kutsutakse külmetushaigusteks seetõttu, et need tekivad külma õhu saabudes. „Nina limaskesta tavaline temperatuur on 37 kraadi. Kui õhk läheb külmemaks, ei suuda nina seda temperatuuri hoida ning see annab viirustele võimaluse organismi kinnituda ja ka paljuneda,“ selgitab ta külmetushaiguste tekkemehhanismi.

Aevastusega levib viirus viie meetri kaugusele

Needsamad viirused sihivad aga organismi kaitsevõimet.