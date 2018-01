Nutitelefonid on inimesed ööpäevaringselt oma sõltuvusse haaranud ning ilmselt just seepärast näitavad järjest rohkemad uuringud, et nutitelefonid teevad tervisele pigem kahju kui kasu.

• Nutitelefoni kasutamine mõjub hävitavalt su kaelale ja selgroole. Nutitelefoni-kael on arstide seas juba täiesti levinud termin. Kui sa silmitsed pidevalt oma telefoni, paned nii oma kaela kui selgroo tarbetult pingelisse sundasendisse. On teada, et inimese pea kaalub keskmiselt viis kilo. Kui pea on püstiasendis ja keha sirge, on raskus ühtlaselt jaotunud. Pidevalt kummargil olles, et silmitseda oma nutitelefoni või tahvelarvuti ekraani, tuleb kaelal kanda kordades suuremat koormust. See tekitab lülisambale täiendavat stressi ning võib viia varem-või hiljem diskide kulumiseni, halvemal juhul on vea parandamiseks vaja operatsiooni.