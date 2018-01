Silmaläätse järk-järguline hägustumine, mis toob kaasa nägemisteravuse vähenemise – isegi pimedaks jäämise – kannab nime katarakt ehk hallkae. Arvatakse, et see on vältimatu vananemisega kaasnev nähtus, kuid kui lugeda hoolikalt teadusartikleid, tuleb välja, et see päris nii siiski pole.



Leidub looduslikke viise selle ennetamiseks ja riskitegurite alandamiseks, mida teadlikult kasutades on võimalik nägemise vähenemist aeglustada või sootuks paremaks muuta, kirjutab KSA silmakeskuse blogi. Inimsilm on unikaalselt varustatud, et püsida nooruslik ja terve ka küpses eas tänu ensüümile nimega telomeraas, kuid selle kõrge tase ei ei säili meie organismis ilma kvaliteetse toitumise ja tervislike eluviisideta.



Siin on välja toodud kolm viisi, kuidas toiduga tagada, et silmalääts püsiks kaua selge ja elastne, selleks et prillivaba periood oleks võimalikult pikk ning poleks kunagi vaja võtta ette hädavajalikku katarakti eemaldamise operatsiooni.

Tarbi regulaarselt kurkumiini (kurkumi ekstrakti). Mitmetes teadusuuringutes on analüüsitud kurkumiini kasulikku mõju loomadel esineva katarakti pidurdamises ja on leitud, et selles leidub äärmiselt raviva omadusega taimneühend polüfenool – mis annab kurkumile selle kuldse värvuse – suudab kaitsta katarakti tekke vastu.

Söö regulaarselt ja palju luteiini sisaldavaid toiduaineid: leidub paljudes rohelistes salatites ja värvilistes juurviljades nagu lehtkapsas, spinat, saialill, paprika, piprad jne. Kaks aastat kestnud platseeboga kontrollitud pilootuuringus leiti, et luteiin parandab vanusest tingitud kataraktipatsientidel nägemisfunktsioone.

Proovi vananemist aeglustavat nisuorast: aastal 2005 ajakirjas "Biogerontology" avaldatud uuringust selgub, et nisuoras suudab ravida katarakti põhjustatud läätse läbipaistmatust, parandades seda 25–40% ulatuses. Nisuoras võib olla vananemisest tingitud muutustest taastumisel nii tõhus seetõttu, et suudab alandada happeliste peptiidide, väga energeetiliste fosforradikaalide ja antioksüdantide molekulide kõrge taset organismis. Need viimati mainitud kolm faktorit, võivad olla seotud kudede vananemisprotsessi kiirenemisega.