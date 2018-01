Raseduse ajal on toitumise jälgimine nii ema kui lapse tervise nimel äärmiselt oluline. Või noh, tegelikult tuleks seda teha juba enne rasestumist. Portaal Women´s Health toob välja seitse toitainet ja vitamiini, mis mõjuvad hästi nii ema kui lapse tervisele. • Foolhape aitab kaasa lapse närvisüsteemi rengule. Kesknärvisüsteem hakkab arenema juba esimesel raseduskuul ehk sageli enne seda, kui rasedus endast märku annab. Seepärast on oluline hakata foolhapet tarbima juba siis, kui tekib plaan lapsi saada, soovituslik kogus on 400 mg päevas. Foolhapperikkad toidud on pähklid, oad, tsitruselised ja rohelised lehtköögiviljad nagu näiteks spinat ja lehtkapsas.

• Rauapuudus raseduse algperioodil võib lapse aju arengule halvasti mõjuda. Seepärast on ka rauda vaja süüa piisavalt juba enne rasestumist, soovituslik kogus mitterasedatel on 18 mg päevas. Rauarikkad toidud on maasikad, aedoad, austrid, seesamiseemned, punapeet, läätsed ja spinat. Tasub meeles pidada, et rauarikkaid toite võiks süüa C-vitamiinirohkete toitudega, nii omastab keha rauda paremini.

• C-vitamiin mõjub hästi naise ovulatsioonile ja ka mehe sperma kvaliteedile, soovituslik päevane kogus on mitterasedatel 75 mg, rasedatel 85 mg ja meestel 90 mg. C-vitamiinirohked toidud on maasikad, apelsinid, kiivid, mangod ja mustikad. • Kaltsiumi tarbimine mõjub hästi lapse luude arengule, sedagi peaks hakkama tarbima juba enne rasestumist, soovituslik kogus nii enne rasestumist kui raseduse ajal on vähemalt 1000 mg. Kui piim ei maitse, söö brokolit ja tumedaid lehtköögivilju. Kaltsiumirohked toiduained on piim, juust, jogurt, brokoli ja tumedad lehtköögiviljad. • B6-vitamiini regulaarne tarvitamine mõjub hästi hormoonide tasakaalule, tänu millele tekib raseduse ajal vähem iiveldushoogusid. See aitab tagada ka lapse normaalse arengu. Seepärast on oluline ka B6-vitamiini tarbida juba enne rasestumist, soovituslik päevane kogus on rasestuda soovijaile 1,3 mg. B6-vitamiinirohked toidud on kana, kalkun, spinat, porgand, pruun riis ja päevalilleseemned. • Tsink mõjutab naise ovulatsiooni ja viljakust, samuti meeste sperma kvaliteeti, päevane soovitatav kogus viljakuse nimel on vähemalt 15 mg. Tsingirohked toiduained on punane liha, linnuliha, pähklid, täisteratooted, piimatooted ja austrid.