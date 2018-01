Vähenda soolakogust. Üheks viisiks vererõhku kontrolli all hoida on vähendada toidus kasutatavat soolakogust.

Vabane ülekaalust. Kui soovid vererõhku kontrolli alla hoida, peaksid jälgima füüsilist aktiivsust, soovitab Medical Daily. Kõrgem aktiivsus aitab kaasa kilode kaotamisele, mis on tihti üheks kõrge vererõhu tekitajaks. Pea meeles, et füüsilise aktiivsuse jaoks ei pea sa alati jõusaali minema, vaid piisab ka pisikesest lisajalutuskäigust päevas.

Maga piisavalt. Kas teadsid, et südamehaigused ründavad enam neid, kes magavad öösiti vaid paar-kolm tundi? Jah, nii see on! Seega kui soovid tervet südant, muuda oma päevagraafikut nii, et saaksid ka korralikult magada.