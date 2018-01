Kehakaalu jälgimine ei tähenda seda, et söögikordade vahepeal ei võiks ampsugi võtta. Pigem vastupidi, toitumiseksperdid isegi soovitavad seda - pigem söö päevas mitu korda ja väikestes kogustes kui et mugid ennast ühel-kahel korral punni täis.

Health.com pani kokku paar lihtsat soovitust neile, kes ikka tahaksid tööpäeva jooksul väikest vahepala, kuid kes üritavad samas ka kaalu jälgida. Muidugi on väga head variandid näiteks Kreeka jogurt ja mandlid. Samas, kaua sa ikka mandleid jaksad krõbistada? (Ehkki vahel siiski peaksid, need on kõige toitainerikkamad.)

Magusasõpradele on igasugu suhkrupommidele heaks alternatiiviks hoopis tume šokolaad. Kui on marja- või puuviljahooaeg, siis kindlasti oleks üks topsike värskeid maasikaid või mustikaid hea variant. Kui parasjagu ei ole see aastaaeg, siis osta külmutatud marju, sulata üles ja sega need jogurtiga või püreesta smuutiks. Puuviljalõigud on maapähklivõisse kastetuna hea snäkk.

Ka neile, kellele pigem meeldib soolane kui magus, on paremaid ja tervislikumaid võimalusi kui kartulikrõpsud. Sellerivars või porgand, mida on hea jogurtikastme või lahjast hapukoorest tehtud dipi sisse pista. Väga mõnus on krõbistada ahjus röstitud kikerherneid. Selleks kurna kikerherned ja kuivata köögipaberiga. Maitsesta meresoola, musta pipra ja soovi korral ka mõne maitseaineseguga, sega läbi ja pista 15 minutiks 180kraadisesse ahju.

Heaks vahepalaks on ka näiteks keedumunaga roheline salat või lõhe-avokaadosalat.