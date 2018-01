Muidugi võib hobide alla liigituda ka jõusaalis rassimine, aga isegi õhtul klubis jala keerutamine on kehale teretulnud trenn (ära ainult alkoholiga liialda - see on kahjulik nii ajule kui ka ümbermõõdule, alkohol on kaloririkas). Või kui sulle rahvamassis väänlemine ei istu, pane õhtul kodus ise meeldiv muusika mängima ja tantsi üksi, kahekesi või koos lastega. Kalorid põlevad ja lõbus on ka.

Esiteks on õues, värskes õhus viibimine sulle äärmiselt kasulik. Teiseks, aias rügamine, tassimine, umbrohu kiskumine, peenra kõrval kükitamine, need kõik treenivad musklit. Ära ainult liiga pikalt ühes sundasendis istudes endale liiga tee. Ka on taimede eest hoolitsemine ja istutamine vaimselt rahustavad tegevused.

3. Kirjutamine

Päevikut ei pea pidama vaid teismeeas. See võib olla väga kasulik depressiooni ja stressi leevendamisel ning aitab päeva lõpus mõtteid korrastada ning prioriteete seada. Ka näitavad mõned uuringud, et rasket haigust, näiteks vähki põdevad inimesed lepivad oma haigusega ning suudavad eluga edasi minna kergemini, kui on oma negatiivsed tunded välja kirjutada saanud.

4. Muusika

Nagu kirjutaminegi, aitab muusika kas rahustada või siis just emotsioone ja pingeid välja elada.

5. Loomadega tegelemine