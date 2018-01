Räägib Apotheka proviisor Merilin Nurk: " Kõõm on liigse hulga surnud naharakkude irdumine, mis põhjustab sügelemist ja valget või hallikat ketendust juustega kaetud peanahal. Kõõm tekib siis, kui peanaha mikrofloora on tasakaalust väljas ja peanaha rakkude pooldumise protsess on kiirenenud. Kõige sagedamini esineb kõõma rasusel peanahal, aga nahaketendus võib kaasneda ka nahahaiguste, näiteks seborroilise ekseemi ja psoriaasi korral.

Kõõma on võimalik edukalt kontrolli all hoida, kergetel juhtudel piisab vaid igapäevasest pea pesemisest, mis vähendab naha rasusust ja ketendust. Kõõmavastaseid šampoone on nii igapäevapesuks sobivaid ja kergemaid, aga ka tugevamaid, millel on ka peanahka kooriv toime. Viimaseid tohib kasutada kuni kolm korda nädalas.

Kindlasti on mõistlik valida kõõmavastane šampoon apteegist, sest sealsed tooted on valmistatud vaid kõiki ravimite valmistamise nõudeid järgides, samuti on viidud miinimumini värvi-, lõhna-, säilitus- ja muude lisaainete sisaldus. Põletikulist peanahka pole kindlasti vaja täiendavalt koormata ja ärritada üleliigse keemiaga vaid turgutada just sobivate toimeainetega.

Inimestele, kes pesevad pead tihedamini kui kaks korda nädalas, võiks sobida näiteks šampoon Sesderma Sebovalis Treatment, mis niisutab, rahustab ja reguleerib rasueritust, vähendades koheselt ketendust. Igapäevaseks kasutamiseks sobib ka BioNike Defence Hairpro šampoon kuiva kõõma vastu, mis võitleb kõõmaga, niisutades samal ajal peanahka. Vichy kõõmavastaste šampoonide sarjast Dercos saab valida eraldi kuivadele või rasvastele juustele mõeldud šampoonide vahel. Kiidetud on ka Neutrogena kõõmavastast šampooni, mis vähendab peanaha punetust, leevendab sügelust ja hoiab ära kõõma uuesti tekkimise.

Eucerini Dermo Capillaire'i šampoonide seast leiab erinevat tüüpi kõõmavastaseid šampoone, aga ka spetsiaalse toote õrna peanaha jaoks ning uureat sisaldava peanahka niisutava šampooni, mis leevendab ja vähendab sügelust ning taastab peanaha niiskustaseme. Peanaha tugeva ketenduse korral võib valida ka Isis Ilcapili sügeluse ja kõõmavastase šampooni, mis on tuntud oma rahustavate omaduste poolest. Seda on soovitatud kasutada kuni kaks korda nädalas.

Kui eeltoodud šampoonid tulemust ei anna, on tõenäoliselt vaja toimeainet ketokonasool sisaldavat šampooni, mille kasutamise osas tasub nõu pidada apteekriga. Kui kõõmast ka siis lahti ei saa, tuleks minna nahaarsti juurde.

Vähem geele, vahte ja vahasid

Kui võimalik tuleks loobuda juuste föönitamisest, sest see kuivatab peanahka. Kindlasti tuleks vähendada ja viia miinimumini kuivšampoonide, juustegeelide, -vahade, -vahtude, jt. kasutamine, mis koormavad peanahka ning võivad tekitada ka allergilisi reaktsioone.

Inimestel, kel esineb tihti kõõma, on oluline peanaha niisutamine, pehmendamine ja toitmine. Hästi toimib näiteks peanahakreem Ducray Kertyol, mis reguleerib ketendust ja rahustab nahka. See eemaldab surnud rakud ja koorikud ning pehmendab ja tasandab nahka. Mõnel puhul võib abi olla ka takjaõlist või riitsinusõlist, mida kasutatakse nii peanaha niisutamiseks, juuksejuurte tugevdamiseks kui ka lihtsalt juuste hooldamiseks.

Teadlikum toitumine