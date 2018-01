Ettevõtte müügi- ja turundusjuht Tiiu Endriksoni sõnul võib uuringutulemustele tuginedes julgelt väita, et koolitoit on õpilaste seas hinnatud kõhutäis. Eriti ollakse rahul koolisöökla toidu maitse ja mitmekesise valikuga.

Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis enam kui 5000 õpilase ja koolitöötaja seas läbi uuringu, et selgitada välja nende toitumiseelistused ja rahulolu koolitoiduga.

„Koolitoit on pidevas muutumises, üha enam arvestatakse õpilaste maitse-eelistusi ja soove, mis tähendab, et ka kunagised nostalgiaroad ei ole menüüdest kadunud ning neid hinnatakse üha enam. Näiteks jõudsid laste lemmiktoitude edetabeli etteotsa ka boršisupp ja tatar,“ tutvustas Endrikson uuringu tulemusi.

Samuti on nende jaoks oluline, et päeva tähtsaim kõhutäis oleks esmajoones toitev ja tervislik ning alles seejärel peavad nad tähtsaks kõhutäie kodumaist päritolu, maitset ning tooraine ökoloogilisust.

„Hea meel on tõdeda, et õpilased peavad lugu tervislikust toidust, sest lõunamenüüde koostamisel on peamisteks koostisosadeks just naturaalsed köögiviljad, piimatooted, munad, veise- ja sealiha. Meie ranged menüüstandardid aga välistavad igasuguste maitsetugevdajaid sisaldavate maitseainete ning erinevate puljongi-, supi- või kastmekontsentraatide kasutamise,“ rääkis Endrikson koolitoidu põhitõdedest.