Paljudel inimestel on elutempo nii kiire, et nad ei jõua enda sõnul trenni minna. Kui aga asju nutikalt planeerida, jõuab kõike. Seda enam, et liigutamise nimel tasub pingutada - see aitab peletada pimedast ajast tingitud tusameelt ning aitab organismil viirustele vastu panna. Portaal .Mic tuletab meelde mõned lihtsad nipid, kuidas tervislikud harjutused võiksid mahtuda igaühe ka kõige tihedamasse päevaplaani. 1. Ärka hommikul varem ja tee trenni siis. Hommikused harjutused annavad hea energia terveks päevaks ning on jaksu ka rohkem tööd teha.

2. Jaluta, sõida rattaga või rulluisuta tööle. Tööletuleku annab ilusti ühendada tervisliku liikumisega. Sel ajal jõuad end kodustest muredest tööpäevaks ümber häälestada ja ka keha saab vajaliku koormuse. Lisaboonusena säästad ka keskkonda.

3. Treeni lõunaajal. Ka pooletunnine lõuna on piisav, et end veidi sirutada ja trenni teha. Võta kolleegid kampa ja mine näiteks õue jalutama. Spetsialistide hinnangul võib ka veerand tundi intensiivset liigutamist mõjuda kehale tervislikult. 4. Tee harjutusi töölaua taga. Jah, ka see on võimalik, eriti, kui sa oled kogu päevaks oma laua taha aheldatud. Investeeri istepalli, see aitab tugevdada kogu skeleti lihaseid. 5. Ühenda trenn sõpradega suhtlemisega. Vaba aja veetmise ja sõpradega suhtlemise saab mõnusalt ühendada, seda nii õues kui siseruumides. 6. Trenni saab teha ka teleri ees. Kui sa ei suuda elada ilma õhtuste teleseepideta, leia neid vaadates mahti ka võimlemisharjutuste tegemiseks või vaata telekat hoopis trenažööril vändates. 7. Tee 5-minutilisi intensiivseid treenimisharjutusi. Lühikesed harjutused mahuvad ka kõige tihedamasse päevaplaani. Sellised lühikesed harjutused toetavad ka kaalu langetamist.