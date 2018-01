Nagu raskete haiguste korral ikka, levib ka vähktõve kohta ohtralt erinevaid uskumusi. Portaal CheatSheet on mõned neist kokku kogunud ning annab vastuse, milliseid uskuda, milliseid mitte.

Vastus: Väikesed ja levinud traumad, näiteks sinikad, marrastused ja ka sagedasemad luumurrud ei ole kuidagimoodi vähiga seotud. See uskumus võib olla alguse saanud sellest, et traumaga arsti juurde pöördudes on selgunud ka kasvaja olemasolu.

Müüt: Vähktõbi on nakkav.

Vastus: Vähktõbi ei nakka. See müüt võib olla põhjustatud asjaolust, et HPV-viirus levib sugulisel teel ning HPV-viirus on ka emakakaelavähi üks põhjuseid.

Müüt: Deodorandi kasutamine tõstab riski haigestuda rinnavähki.

Vastus: Palju on räägitud, et deodorandis kasutatavad alumiiniumühendid imenduvad läbi naha ning võivad tekitada rinnakoe muutusi. Teadusuuringud seda seost kinnitanud pole.

Müüt: Stress suurendab riski haigestuda vähktõppe.

Vastus: Stress nõrgendab immuunsüsteemi, kuid mitte ainult. Teadlased pole stressi ja vähi omavahelist seost kinnitanud.

Müüt: Meestel ei teki rinnavähki.

Vastus: Meestel esineb rinnavähki küll harvem kui naistel, kuid ometi saab rinnavähi diagnoosi igal aastal mitutuhat meest. Seega, ka mehed võivad rinnavähki haigestuda.

Müüt: Supertoidud aitavad vähki ennetada.