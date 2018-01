Näitlejanna Luule Komissarov kirjutab Facebookis, et käis silmaoperatsioonil ja annab oma jälgijatele teada, et teda võib näha ringi liikumas päikeseprillidega ja mitte seetõttu, et ta oleks ära keeranud ja staariks hakanud.

"Et nüüd inimesed ei arvaks, et Lull on päris ära keeranud ja staari kombel päikeseprillidega proovisaalis ja poes ringi patseerib, siis tuleb üles tunnistada, et lasin endale uued silmad panna. Hehehe, just-just, lugesite õigesti, mul on uued silmad! Ei, ma pole üldse mingi kehkadivei, kes laseks mõnu pärast oppida, vaid ikka asja pärast. Kui enam muudmoodi kohe kuidagi ei saa, vaat alles siis pöördun arstide ja spetsialistide poole. Tihtilugu juhtub see liiga hilja. Julgustan omalt poolt kõiki, et ärge olge minu moodi lõputud probleemide eitajad, kes endale aina ütlevad „Ah, küll kunagi hiljem jõuab oma tervise eest hoolt kanda“. Soe soovitus on parem otsekohe tarkade meditsiinitöötajate poole pöörduda, enne kui oma tervisel lasete päriselt tuksi minna, eks ole," kirjutab Luule.