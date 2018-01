Eesti Hambaarstide Liidu presidendi Marek Vinki sõnul peab patsient saama sellest aastast 40 euroni tõusnud hüvitist enda hambaarsti juures, keda riik ei sunni kunstlikult kujundatud hindadega teenust osutama.

„Täiskasvanute hambaravihüvitise uue korra probleem on see, et hambaravist kaob selle senise edu põhiline alus - patsiendi vabadus valida endale kliinik ja hambaarst ise,” ütles Vink Delfile. „See patsiendi valikuvabadus on viimase 15 aasta jooksul sundinud hambakliinikuid investeerima patsiendikeskse raviteenuse arendamisse – arstide koolitusse, moodsasse tehnoloogiasse ja meeldivasse klienditeenindusse – et inimesed ei kardaks hambaarsti,” lisas Vink.

Praeguses olukorras peavad Vinki sõnul patsiendid riikliku hambaravitoetuse saamiseks otsima lepingu sõlminud hambaarste haigekassa veebilehelt või helistama läbi kliinikuid ning tihti loobuma oma raviarstist.