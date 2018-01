Teadlased on leidnud, et meestel on kõrgem risk haigestuda melanoomi kui naistel. Osaliselt on see seletatav geneetikaga.

Melanoomi teket mõjutavad nimelt nii geneetilised kui keskkonnast tulenevad mõjud, kirjutab News Max. Hispaania teadlased võtsid vaatluse alla seosed suurenenud nahavähi riskide ja geenide vahe. Uuringus osales 1057 inimest, neist 52% oli melanoom.

Ajakirjas Biology of Sex Differences avaldatud uuringu tulemustes nenditi, et meeste naha pigmentatsioon oli heledam kui naistel ning seega mõjus ultraviolettkiirgus neile halvemini.

Varem on leitud, et naiste suguhormoonid soodustavad melaniini tootmist. Melaniin on aga pigment, mis kaitseb nahka päikese eest.