Tarbijate aina suurenev huvi oma tervise ja teadliku toitumise vastu on tekitanud tootjates soovi oma toodete häid omadusi rohkem erinevate toitumis- ja tervisealaste väidetega esile tõsta. Nii võidakse väidetega reklaamitava toidu puhul tajuda suuremat eelist võrreldes teiste sarnaste toodetega, mistõttu on oluline, et edastatavad sõnumid oleksid võimalikult täpsed ega eksitaks tarbijaid. Ühtlasi peavad kõik esitatavad toitumis- ja tervisealaseid väited olema teaduslikult tõendatud.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp tunnistab, et toodete müügiprotsessis mängib turundus aina olulisemat rolli ning samas pakub see tootjatele ka suuri väljakutseid. “Toidutootjate jaoks on pakendite disainiküsimus muutunud ajaga üha keerukamaks. Ühelt poolt tingib selle aina rangem reeglistik toidupakendite märgistusele, sest nõutud kohustusliku info maht on suur. Teisalt on väljakutseks aina tihenev konkurents, sest eri tootjaid on palju ja igaüks soovib, et just tema toode paistaks riiulil tuhandete teiste seast silma,” selgitab Potisepp.

Paljudel täna turul olevatel toidutoodete pakenditel on esitletud ka erinevaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid, et tarbijad tooteid märkaks ja need paremini müüks. Kuna Euroopa Liidu toidualaste õigusnormide kohaselt peab olema tagatud tarbijate huvide kõrge kaitse, siis on olulised teatud kokkulepitud reeglid selliste väidete esitamise kohta.