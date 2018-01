Pole mingi saladus, et stress tekitab isu kõige ebatervisliku järele. Oma kaalule mõeldes oleks mõistlik kiusatustele mitte järele anda ja tarbida rasketel hetkedel hoopis toite, mis mõjuvad nii stressi leevendavalt kui vöökohta kahandavalt.

* Avokaados on ohtralt stressi vähendavat B-vitamiini, samuti aga ka hästi kõhtu täitvaid küllastumata rasvu ja kiudaineid, kirjutab Women's Health.

Neli toitu, mis peletavad stressi ja ülekaalu (Anton Eine)

* Šokolaadipiim on hea magusaisu peletaja. See sisaldab stressiga kaasnevat lihaspinget leevendavat kaaliumi.

Neli toitu, mis peletavad stressi ja ülekaalu (Volodymyr Melnyk)

* Kaerahelbepuder on kiudaineterohke, see aga tähendab, et seda süües saab kõhu täis. Samuti ergutavad kaerahelbed aju tootma serotoniini ehk seda süües saab ka stressist priiks.

Neli toitu, mis peletavad stressi ja ülekaalu (Alena Dvorakova)

* Vaarikad. Kui magusaisu tapab, pista suhu mõni värske mari. Näiteks vaarikates on ohtralt stressivastaseid antioksüdante.