Viimase nädalaga kahekordistus grippi või gripitaolistesse haigustesse haigestunute hulk ning terviseamet ennustab järgnevatel nädalatel ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestunute arvu pidevat suurenemist veelgi.

Oluline haigestumise kasv tabas Eestit juba eelmisel, aasta 4. nädalal, mil arstide poole pöördus 4656 inimest, neist veidi alla poole olid lapsed. Kui haigestunute koguhulk kasvas eelneva nädalaga võrreldes 22 protsenti, siis grippi või gripitaolistesse haigustesse haigestunute osa nende hulgas kahekordistus. Seega võib Terviseameti hinnangul grippi haigestumise intensiivsust hinnata nüüdsest keskmiseks ja levikut laialdaseks.

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on kujunenud gripiviirused, nende osakaal on muude viiruste seas tõusnud 70 protsendini. Endiselt domineerib B gripiviirus (52,4%), A- gripiviirusega seotud haigestumised moodustuvad 19 protsenti. 15-l protsendil juhtudest on haigestumised seotud RS viirusega, väiksema osa haigestumiste taga on rino-, adeno- ja paragripiviirused.