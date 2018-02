TAI tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Perteli sõnul peaksid tundeoskused kuuluma iga inimese põhioskuste hulka. „Enesekindlus, enda tugevuste teadmine ja oskus keerulistes olukordades toime tulla on aluseks tervele ja täisväärtuslikule elule,“ ütles Pertel. „Iseennast väärtustavad ja enda tunnetega toimetulevad noored pöörduvad lohutuse saamiseks vähem tõenäoliselt erinevate uimastavate ainete poole ning ennast kehtestada oskavad noored julgevad öelda „ei“ uimasteid pakkuvale sõbrale või seltskonna liidrile. Seepärast on ka TAI lastele ja noortele mõeldud uimastiennetuse programmides keskendunud just tundeoskuste kasvatamisele.“

Naistearst Kai Part, kes töötab Tartu noorte nõustamiskeskuses, kliinikumis ja Tartu ülikoolis ütles, et noorte tunnetele ja tundeoskustele on siiani liiga vähe tähelepanu pööratud. "Noortel pole mõnikord häid eeskujusid lähedaste täiskasvanute hulgas, nii saabki raamatu seltsis õppida ja harjutada praktilisi oskusi, kuidas oma talumatute tunnetega arukalt ja elutervelt hakkama saada ning kuidas seeläbi kogeda rahulolu ja rõõmu ka oma suhetes,“ lausus Part.

Noorte vaimse tervise portaali Peaasi tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa lisas "Suhtlemisoskused ja oma emotsioonidega toimetulek on meie ühiskonnas baasilise tähtsusega kompetentsid. Lastele on nende omandamine elus toimetulekuks sama oluline kui emakeele või matemaatika õppimine. Mul on hea meel, et selleks on nüüd eesti keeles asjalik käsiraamat olemas.“