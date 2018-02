Veebruaris toimub terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“, mille raames kutsutakse kõiki terviseradadele liikuma. Eestis on üle saja kodulähedase terviseraja, kus ei ole liikmemaksu ega hapnikupuudust ning mis ootavad liikumishuvilisi kogu aeg.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on terviseradade kuu eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. „Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki kodulähedased terviserajad ideaalselt. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kutsume aga kõiki koos terviseradadele liikuma “Vabariigi terviseks!”, et teha ühiselt maakerale mitu ringi peale,“ ütles Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul aitavad liikumisharrastuse teemakuud kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisele erinevatest liikumisvõimalustest ja liikumisharrastuse kasulikkusest. “Terviseradade kuu üheks eesmärgiks on teadvustada, et paljudel eestimaalastel on sobiv liikumispaik kodu lähedal, kuhu on ligipääs aastaringselt. EOK liikumisharrastuse uuringud näitavad, et täiskasvanud eelistavad liikumisharrastusega tegeleda välitingimustes. Populaarsemateks liikumisvormideks on jalgrattasõit, kõndimine ja jooksmine. Miks mitte kinkida vabariigi juubeliaastal nii endale kui Eestile sada liikumispäeva just vabas õhus terviseradadel liikudes,“ rääkis Lusmägi.