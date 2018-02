Unimed Ühendatud Kliinikud viis lõpule Eurodent Hambakliinik OÜ ostutehingu. Eurodendi hambakliiniku 1997. aastal asutanud senine omanik, üle kahekümne aastase arstikogemusega dr Kristjan Gutmann liitub Unimedi omanikeringiga ning teeb tööd edasi Unimedi arendusjuhi ning juhatuse liikme rollis. Konkurentsiamet andis loa tehinguks 19. jaanuaril.



Eurodendi hambakliinik jätkab patsientide teenindamist samas asukohas ja samadel tingimustel aadressil Lootsi tn 3 A Tallinna kesklinnas. Eurodendi liitumisest Unimedi kliinikutega saavad kasu nii Eurodendi kui ka Unimedi meeskonnad – kuulumine Eesti suurima hambaraviettevõtte meeskonda loob mitmeid koostöökohti erialaseks koostööks, teadmise jagamiseks, valdkonnapõhiseks arenguks ja patsientide suunamiseks.



Unimed Ühendatud Kliinikute tegevjuhi Marja-Liisa Alopi sõnul on Eurodendi ost osa Unimedi kasvuplaanist, mille eesmärk on pakkuda kõrgel tasemel ravi ja parimat patsiendikogemust. “Tahame koondada parimaid hambakliinikuid, et luua tugev baas parimate ravipraktikate jagamiseks, erialaseks arendustööks ning koostöövõimalusteks oma valdkonna tipptegijate vahel. Laieneme, et olla kõige terviklikumat teenust pakkuv raviasutus hambaravi sektoris,” selgitas Alop.



Tehingu hinda osapooled ei avalikusta.