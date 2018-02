Kollane paprika. Kui inimesed tunnevad end viirushaigusteperioodil halvasti, haaravad nad esimese asjana C-vitamiini järele. Üks parimaid C-vitamiini allikaid on kollane paprika. Tõele au andes C-vitamiinist külmetushaiguste ravis abi pole, kuid päris kindlasti parandab see immuunsüsteemi ja pakub külmetuse sümptomitele ka leevendust. Uuringud näitavad nimelt, et regulaarne C-vitamiini tarbimine võib lühendada külmetusviiruse kestust ning vähendada ka sümptomite raskusastet. Eriti oluline on C-vitamiin eakatele, kroonilistele suitsetajatele, ekstreemsportlastele ja lastele.

Sardiinid sisaldavad ohtralt oomega3-rasvhappeid, mis aitavad organismis vähendada südametõbede ja põletike tekke riski, kirjutab Livestrong. Ajakirjas Journal of Leukocyte Biology avaldatud uuring kinnitab, et oomega-3-rasvhapped aitavad ka immuunsüsteemil tõhusamalt toimida. Kuigi neid rasvhappeid on ka lõhes ja forellis, on sardiinis oomega-3-rasvhappeid kõige rohkem ning lisaks leidub selles kalas ka teisi immuunsüsteemile olulisi toitaineid.

Aevastamine, vesine ja kinnine nina, kurguvalu… jah, see kõik kuulub talvise külmetushaigusteperioodi juurde. Head nippi neid haiguseid põhjustavate viiruste vastu ei ole, küll aga saab oma immuunsüsteemi tugevdada supertoitudega, mis on parimad just talvisel külmetushaigusteperioodil söömiseks.

Seened on rikkad B-vitamiinide, seleeni ja antioksüdantide poolest, kõik need ained tugevdavad immuunsüsteemi. Uuringud on leidnud ka, et seentel on viirusevastased mõjud ning seente söömine võib olla seotud kõikvõimalikke viirusi leevendavate rakkude suurenenud tootmisega. Külmetushaiguste leevendamise ning immuunsuse seisukohalt on kõige paremad shiitake seened.

Kuus supertoitu, mis aitavad sul talvise viirusteperioodi üle elada (PantherMedia/Scanpix)

Kanasupp on külmetushaiguste ravisse kuulunud juba meie vanaemadel. See tõstab kehas niiskustaset, aitab nina avada ning leevendab ka kurguvalu. Lisaks näitavad uuringud, et kanasupi koostisosadel võivad olla ravivad ehk põletikuvastased omadused. Nebraska ülikooli teadlaste hinnangul võib see leevendada ülemiste hingamisteede haiguste sümptome ning lühendada ka haigusperioodi.