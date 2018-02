Banaan on toitev puuvili, mida on hea süüa pärast trenni või kui kõht on väga tühi, et ülesöömist ja nälga nõrkemist vältida. Kuid banaanides on ka kasulikke toitaineid, millest neli on ära toodud siin.

1. Mangaan. Kuigi keha ei vaja mangaani palju, on see vajalik seedimisele, luude tervisele ning ka haavade kiireks paranemiseks, kirjutab Healthline.

2. B6-vitamiin. Üks banaan annab sulle umbes veerandi vajalikust päevasest B6 kogusest. Selle vitamiini puudus väljendub väsimuses ja ärrituvuses.

3. Vask. Vask on inimorganismis oluline element, eriti veres ja maksas.

4. C-vitamiin. Banaanid on väga hea C-vitamiini allikas, see hoiab immuunsüsteemi tugevana ning aitab põletike vastu